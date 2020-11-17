В России решили упразднить все конституционные суды регионов

В России упразднят все конституционные (уставные) суды регионов до 1 января 2023 года, следует из одобренной комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству поправки к проекту об основаниях досрочного прекращения полномочий судей.

Авторами поправки к законопроекту выступили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, передает РИА «Новости».

«Со дня вступления в силу настоящего федерального конституционного закона конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации не принимают новые дела к производству. Рассмотрение дел, принятых конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации к производству до дня вступления в силу настоящего федерального конституционного закона, должно быть завершено, и решения по ним должны быть приняты до дня, с которого в соответствии с законами субъектов Российской Федерации конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации упраздняются, но не позднее 1 января 2023 года», – говорится документе.

Также со дня вступления закона в силу в конституционные суды не будут назначаться судьи. Однако экс-судьям будут сохранены все социальные гарантии. При этом регионы России смогут решать вопрос о создании конституционных советов, действующих при законодательных (представительных) органах государственной власти субъекта России.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Конституционного суда России, который теперь будет рассматривать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов. Закон предусматривает, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя.