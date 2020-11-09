Путин подписал закон о Конституционном суде

Президент Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Конституционного суда России, который теперь будет рассматривать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов.

Согласно нововведениям, КС сможет по запросу президента проверять конституционность законопроектов и принятых законов. Если суд не подтвердит конституционность, документ не подлежит дальнейшему рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию до исключения из него положений, признанных неконституционными. Закон дает КС полномочия по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод проверять конституционность законов и иных актов, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты, опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Кроме того, в законе говорится, что КС теперь состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Сокращение не произойдет сразу после вступления закона в силу, все судьи доработают до окончания своих полномочий. При этом КС правомочен осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей.

Полномочия судей могут быть прекращены Советом Федерации по представлению президента в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство судьи, и в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий.

Помимо прочего, судьям КС будет запрещено высказываться публично, в том числе в СМИ и интернете, по вопросам, которые рассматриваются или могут быть рассмотрены судом, а также критиковать в какой бы то ни было форме решения КС. Особое мнение судьи можно будет приобщить к протоколу заседания, однако публиковать его и ссылаться на него нельзя.