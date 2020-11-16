Обнаружены тревожные проявления затянувшегося COVID-19

Жительница британского Шеффилда рассказала о неожиданных симптомах коронавируса, проявившихся через несколько дней после выздоровления.

Спустя четыре дня после того, как женщина почувствовала себя легче, у нее начали проявляться дрожь, слабость и кровоточение десен, передает РИА «Новости» со ссылкой на YourkshireLive.

«Сейчас у меня множество симптомов, связанных с сердцем и легкими, кратковременной памятью, лихорадкой, инфекциями носовых пазух, шумом в ушах, подергиваниями в мышцах, проблемами с желудком, усталостью и симптомами, похожими на грипп», – рассказала она.

В марте студентка из США, которая ранее заразилась коронавирусом, рассказала о неожиданных симптомах заболевания. По ее словам, из-за болезни она временно потеряла слух, а также обоняние и возможность чувствовать вкус.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в США значительно ускорилось распространение коронавирусной инфекции, эта страна потенциально может стать новым эпицентром заболевания.