СМИ: Грудинин ради сожительницы нанес ущерб «Совхозу имени Ленина» на миллионы рублей

В период с 2011 по 2018 годы гендиректор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин от имени предприятия незаконно продал шесть квартир по заниженной стоимости своей сожительнице Ксении Кутюхиной и ее родственникам, пишут СМИ. По их данным, от этих сделок ЗАО потеряло десятки миллионов рублей.

По информации «Ридуса», в 2011 году Ксения попросила у Грудинина квартиру для своей матери. Тогда Грудинин согласился помочь, несмотря на то, что официально Татьяна Рудько не является ему тещей.

Напрямую заключать договор матерью Ксении Грудинин не стал. Вместо этого ЗАО «Совхоз им. Ленина» продал квартиру ООО «Проектинвест», которое в свою очередь продало жилплощадь Рудько. В 2020 году женщина полностью выкупила у «Проектинвеста» квартиру за 4,6 млн рублей при рыночной стоимости жилья на дату сделки около 8 млн рублей.

В 2012 между Ксенией, их с Грудининым совместным ребенком Александрой и совхозом был заключен договор купли-продажи квартиры за 3,6 млн рублей при рыночной стоимости почти в 9 млн рублей, отмечает издание. Более того, эта квартира была фактически куплена за бюджетные деньги: 1,3 млн рублей были оплачены государством в качестве господдержки на приобретение квартиры в сельской местности.

Аналогичная сделка в 2013 году была заключена с братом Ксении, а спустя год четвертый «квартирный» договор вновь был подписан с Кутюхиной. В апреле 2016 года ЗАО «Совхоз им. Ленина» продал Ксении еще одну квартиру, которую она потом подарила своему брату.

Сообщается, что в 2018 году дети гендиректора «Совхоза» Дарья и Александра, а также их мать, Кутюхина заключили с подмосковным предприятием договор купли-продажи квартиры, цена которой оказалось вновь сильно ниже рыночной стоимости.

Ранее сын Грудинина Артем создал общественное движение «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!», которое призвано «бороться с произволом» своего отца.