Духовные школы РПЦ в Московском регионе и Петербурге переходят на дистанционку

Духовные школы Русской православной церкви, расположенные в Московском регионе и Санкт-Петербурге, переходят на дистанционный формат обучения с 16 ноября.

«С 16 ноября 2020 до начала второго семестра 2020/21 учебного года духовные школы Московского региона и Санкт-Петербурга переходят на дистанционный формат обучения», – сообщается в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Москве продлили дистанционное обучение школьников 6–11-х классов на две недели – до 22 ноября. Также свердловских и нижегородских школьников перевели на удаленку.