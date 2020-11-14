Амаяк Акопян назвал размер своей пенсии

Иллюзионист Амаяк Акопян заявил, что его пенсия составляет 19 тыс. рублей.

Акопян отметил, что еще есть люди, которые знают о нем и помнят, а есть те, кому артист больше не интересен, передает издание «Собеседник».

«Ну, судя по всему, еще и не нужен, раз звание не дают, раз пенсию за все заслуги назначили в 19 тыс. рублей – как хочешь, так и живи. Я понял, что не нужен вам», – сказал артист.

Он также заявил, что ему до сих пор не дали каких-либо государственных званий. По его словам, есть люди, которые считают, что он должен был стать народным артистом, но есть и те, кто думают иначе.

«Я по этому поводу не особо задумываюсь, в очереди за наградами не стою, у меня нет ни сил, ни здоровья. Раз страна считает, что я не заслужил – значит, так тому и быть... Все заслуги – в прошлом!», – заявил иллюзионист.

Также артист отметил, что сейчас он приостановил свою творческую деятельность по состоянию здоровья и распустил свой коллектив.

Ранее советский и российский актер, народный артист России Эммануил Виторган рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о размере своей пенсии.