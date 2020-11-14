Синоптики рассказали о погоде в Москве Синоптики рассказали о погоде в столице 14 ноября 2020, 03:31 Текст: Антон Никитин

В субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в первой половине дня субботы в столице будет 1-2 градуса выше ноля. Днем ожидается небольшой дождь. К вечеру температура воздуха в Москве поднимется до 3 градусов тепла. Ветер прогнозируется юго-восточный, силой 1 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

