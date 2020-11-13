В Кремле прокомментировали встречу Небензи с Тихановской

Позиция российских властей по поводу нежелания вступать в диалог с белорусской оппозицией осталась без изменений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя встречу постпреда России при ООН Василия Небензи с экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской.

«Позиция не изменилась, он же (Небензя) не один с ней встречался... Наш полпред вместе со своими коллегами проводит мероприятия, если в них участвуют такие, как Тихановская, также в рамках своей деятельности он принимает участие в мероприятиях. Это не личная встреча. В этом плане (в позиции России по Белоруссии) ничего нового нет», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Небензя встречался с Тихановской в рамках октябрьского заседания СБ ООН, посвященного сирийскому химическому досье. По словам постпреда, Россия готова разговаривать со всеми, «мы никому не отказываем в слове».

Ранее Тихановская выражала желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Она рассказала, что хочет встретиться с Путиным, «чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко». Песков выразил мнение, что вряд ли экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская участвует в жизни республики, находясь на территории Евросоюза.