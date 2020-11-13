Додон выразил готовность на улицах защищать победу выборов президента Молдавии

Баллотирующийся на второй срок лидер Молдавии Игорь Додон на митинге в его поддержку в Кишиневе призвал людей выйти на улицы и, если понадобится, защитить его победу после второго тура президентских выборов.

В пятницу в Молдавии проходят митинги в поддержку кандидата в президенты Додона, самый массовый из них – в центре Кишинева, передает ТАСС.

«У нас нет другой родины, мы не можем делить людей на плохих и хороших, нужно быть жесткими, нужно давать отпор, мы нашу победу не упустим и, если надо будет, все мы выйдем сюда, чтобы ее защитить. Я вас призываю: 15 ноября все как один выходим на голосование и голосуем против этой банды, не позволим отнять у нас родину!», – заявил президент.

Он подчеркнул, что сила в руках народа, это нужно показать. Додон считает, что победа достанется ему, но для этого люди должны объединиться.

«Сегодня до полуночи приходите в каждый дом, общайтесь с соседями, близкими, расскажите им, как нужно голосовать», – призвал президент.

Также в размещенном в пятницу в соцсетях видеообращении Додон заявил, что его соперница на выборах главы государства, являющаяся лидером проевропейской Партии действия и солидарности, Майя Санду несет ответственность за громкое хищение из банков страны 1 млрд евро. Он продемонстрировал документы, свидетельствующие о том, что Санду в бытность членом правительства поддерживала решения, которые позволили осуществить «кражу века».

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«Люди должны знать: за все это проголосовала Санду. Понимаю, если бы она была филологом или историком, но она представляется экономистом, хвастается, что работала во Всемирном банке», – сказал президент.

По его словам, будучи министром образования, Санду голосовала за все решения кабинета, которые позволили осуществить хищение.

Напомним, коррупционный скандал, связанный с выводом 1 млрд евро из банковской системы Молдавии, разгорелся в 2015 году и привел к протестам, падению двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС.

В отчете детективного агентства Kroll, которое по просьбе правительства республики провело расследование, говорится, что деньги были выведены через «Банка де экономий», «Банка сочиалэ» и «Унибанк», контролировавшиеся бизнесменом Иланом Шором, осужденным по этому делу в 2017 году.

Следствие пришло к выводу, что одним из организаторов хищения был молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, который сбежал из страны вместе с Шором. Суд Кишинева выдал ордер на его арест, а прокуроры обратились к США с просьбой экстрадировать олигарха на родину.

В Молдавии состоялся первый тур президентских выборов. Победила Санду (36,16% голосов) – лидер оппозиционной проевропейской «Партии действия и солидарности». Второе место занял Додон (32,61%). Они встретятся во втором туре выборов 15 ноября.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что исход выборов в Молдавии зависит от гражданина России Ренато Усатого.