В Киеве неизвестные открыли огонь по полицейским

В Киеве неизвестные начали перестрелку с полицией после того, как правоохранители остановили их автомобиль, сообщила пресс-служба полиции.

«В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Героев Космоса сотрудники патрульной полиции остановили подозрительный автомобиль, из которого выбежали пассажиры, и один из них начал стрелять и попал в полицейского», – сообщается на сайте полиции Киева.

В результате полицейский получил ранение ноги, он госпитализирован. Трое мужчин, находившиеся в транспортном средстве, задержаны.

«У одного из пассажиров, который открыл огонь на поражение полицейского, при себе была граната РГД-5 с запалом к ней, пистолет Макарова и патроны, которые изъяли для дальнейшего направления на экспертизу», – сказано в сообщении.

Также в сумке одного из задержанных нашли комплект отмычек и рации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Напомним, ранее полицейские в Кукморском муниципальном районе Татарстана застрелили 16-летнего подростка, бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно, с горючей смесью и ранившего одного из сотрудников полиции при задержании. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт.