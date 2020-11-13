Роскомнадзор рекомендовал СМИ размещать видео на платформах российских хостингов

Роскомнадзор рекомендует СМИ размещать видеоматериалы на платформах отечественных хостингов в связи с ужесточением политики YouTube по отношению к российским информационным материалам, сообщает пресс-служба ведомства.

«Для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту рекомендуем российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Роскомнадзор отмечает, что применение администрацией видеохостинга YouTube различных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов – это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации.

Ранее Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять ограничения к фильму RT «USA 2020: Up in arms», посвященному росту продаж оружия в США в 2020 году на фоне массовых беспорядков и других событий.