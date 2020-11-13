Обещавший мочиться в поставляемое в Россию вино Гварамия оскорбил грузинских футболистов

Руководитель оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия оскорбил грузинских футболистов, которые накануне проиграли дома Северной Македонии со счетом 0:1 и не попали в финальную часть Евро-2020, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это не наш спорт, пора заканчивать с мифологией в сознании, нет у нас футболистов мирового класса, а внутренний чемпионат – это дворовой футбол», – заявил он.

По его словам, выделяемые на футбол деньги должны направляться на другие виды спорта, такие как борьба, тяжелая атлетика, регби, баскетбол, бокс, шахматы.

Он считает, что это будет лучше для «психики и здоровья» грузин.

В прошлом году Гварамия заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию.

Недавно он оскорбил работающих в Грузии дипломатов США, которые признали итоги выборов в парламент 31 октября. А до этого от него потребовали извинений грузинские военные – после того, как Гварамия заявил об их связи с вооруженным ограблением «Банка Грузии» в Зугдиди 21 октября.

После поражения главный тренер сборной Грузии словак Владимир Вайсс ушел в отставку. А один из лидеров национальной команды Торнике Окриашвили обратился к болельщикам: «Простите, что мы обоср...сь».