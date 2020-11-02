Обещавший мочиться в вино Гварамия оскорбил дипломатов США

Руководитель оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал») Ники Гварамия и другие сторонники экс-президента Михаила Саакашвили устроили в соцсетях обструкцию посольства США в Грузии, которое, как и наблюдатели ОБСЕ, назвало выборы в парламент Грузии 31 октября «конкурентными и прошедшими в целом с соблюдением всех фундаментальных свобод», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Судьбу Грузии определяет народ Грузии, – заявил Гварамия в своем комментарии. – Заявление посольства США поспешное и некорректное».

Он считает выборы сфальсифицированными, как и вся грузинская оппозиция.

По его заявлению, позиция американских дипломатов является «ошибочной» и «противоречит интересам народа Грузии».

Вслед за этим активисты оппозиции начали оставлять оскорбительные комментарии на странице посольства США: «Пусть американцы своими обос....ными делами занимаются», «Они куплены Бидзиной (глава правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Иванишвили)», «Вы предали нас, оставив наедине с олигархом - сторонником России, как предали во время войны-2008».

Напомним, что в прошлом году Гварамия заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию.

После подсчета 100% голосов «Грузинская мечта» набирает 48,15% – это более чем 925 тыс. голосов, свидетельствует сайт ЦИК. У «националов» 27,14% – это более 520 тыс. голосов. Кроме того, еще семь политических сил преодолели барьер в 1%. Большая часть оппозиции уже заявила, что откажется от мандатов и будет протестовать на улицах. При этом Запад - международные институты и организации, политики – дали понять, что признают выборы и предлагают оппозиции действовать конструктивно и готовиться ко второму туру, в котором 21 ноября разыграют оставшиеся 16 из 30 мажоритарных мандатов.

По партийным спискам избиралось 120 депутатов, «Грузинская мечта» получит 61 или 62 мандата.

Ранее Ники Гварамия оскорбил грузинских военных.