Обещавший мочиться в поставляемое в Россию вино Гварамия оскорбил грузинских военных

Грузинские военные требуют извинений от скандального руководителя оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал») Ники Гварамия, который заявил об их связи с вооруженным ограблением «Банка Грузии» в Зугдиди 21 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Военнослужащий Давид Хвиблиани, попавший в число 43 заложников, был публично обвинен Гварамией в содействии преступнику, который до сих пор скрывается с полученным выкупом в 500 тыс. долларов.

«Это оскорбительно, и не только для меня, но и для всего минобороны Грузии, – сказал военнослужащий. – Это инсинуация, я намерен в правовом порядке требовать извинений».

Давид Хвиблиани сообщил, что находился в банке по личным делам, когда было совершено нападение.

«Гварамия не уважает грузинскую армию, поливает грязью наш мундир, – сказал он телекомпании «Имеди». – Без надлежащего ответа я это не оставлю».

Напомним, в июле 2019 года ведущий на тот момент грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою программу с нецензурной брани в адрес российского руководства.

Затем бывший гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия в прямом эфире заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию. Он был уволен с телеканала и осмеян соотечественниками.

В среду неизвестный ворвался в здание Банка Грузии в Зугдиди и взял в заложники работников и посетителей банка. Местные СМИ сообщали, что захватчик банка потребовал деньги, вертолет и гарантий безопасного выхода из здания.

Позже преступник покинул банк с тремя заложниками, удерживая людей в качестве живого щита. Среди них был начальник краевой полиции Автандил Галдава, который вел переговоры.

Захватчик скрылся в лесах. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, противоправного приобретения огнестрельного оружия и захвата заложников.

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщал, что родственник одного из заложников, взятых в среду вооруженным преступником в банке в Зугдиди, заявил о подозрительной связи происходящего с партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Грузинский эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая оценил действия силовиков при захвате банка в Грузии.