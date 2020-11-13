Илон Маск рассказал о результатах сделанных в один день тестов на коронавирус

Глава компании SpaceX Илон Маск сдал за один день четыре теста на коронавирус, все они показали разный результат.

«Какая-то чушь происходит. Сегодня тестировался на COVID четыре раза. (Результаты) двух тестов пришли отрицательные, двух – положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антигены (компании) BD (Becton, Dickinson and Company)», – написал Маск в Twitter.

Ранее представители российских лабораторий сообщили, что неверные результаты тестов на коронавирус могут быть связаны с несколькими ошибками как медиков, так и пациентов.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что тест на коронавирус может показать ложный отрицательный результат в 30-40% случаев.