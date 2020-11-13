Роспатент назвал самые необычные космические разработки

Устройство очистки околоземного космического пространства от мусора, способ инспекции космических аппаратов на низких околоземных орбитах и устройство группового запуска спутников стали одними из самых необычных изобретений в космической сфере в 2020 году, сообщили в пресс-службе Роспатента.

Патент на устройство очистки околоземного космического пространства от крупногабаритного космического мусора был выдан 19 мая. «Устройство содержит крупноячеистую сеть, выполненную в форме конуса, основание которой закреплено по периметру раздвижной управляемой рамки. После определения пространственной ориентации космического мусора, в его направлении перемещают раздвижную и управляемую рамку. Все операции могут выполняться автономно без подключения наземного контура управления», – передает РИА «Новости» слова представителя Роспатента.

Другой патент – на способ инспекции космических аппаратов в области низких околоземных круговых орбит, выдан 13 мая. «Изобретение относится к средствам наблюдения и слежения за полетом космических аппаратов, например, сближение с космическим аппаратом для выявления его предназначения и оценки технических характеристик. Способ включает выведение аппарата-инспектора на опорную орбиту», – добавили в ведомстве.

Третья разработка принадлежит Научно-производственному объединению им. С.А. Лавочкина, патент на устройство для группового запуска спутников выдан 18 июня.

«Изобретение относится к области ракетно-космической техники. Схема секций устройства выполнена в виде четырехгранной фермы с пролетами, перекрытыми диагональными раскосами. На них размещены рамы, которые соединены с запускаемыми спутниками. Это изобретение позволяет уменьшить массу устройства и сокращает время его сборки», – сказали в Роспатенте.

Напомним, в конце августа глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал, какие наиболее необычные изобретения патентовали россияне в 2020 году.