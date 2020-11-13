Выборы 3 ноября объявлены самыми безопасными в истории США

Состоявшиеся 3 ноября выборы стали самыми безопасными в американской истории, заявили участники координационного правительственного совета по инфраструктуре выборов в США.

Заявление было размещено Агентством по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) министерства внутренней безопасности США. В нем говорится, что сейчас в США «проверяют и перепроверяют весь избирательный процесс до подведения итогов». В штатах, где «имеются близкие результаты» голоса «будут пересчитаны». Указано, что имеются «бумажные свидетельства каждого голосования», передает ТАСС.

Как подчеркивается в заявлении, данный «процесс позволяет выявлять и исправлять любые ошибки», нет «свидетельств того, чтобы какая-либо система удалила или потеряла голоса, изменила голоса или каким-либо сфальсифицировала». В совете заверили, что «полностью убеждены в безопасности и честности выборов». При этом члены совета «знают о том, что существует много безосновательных утверждений и возможностей для дезинформации».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах: мертвые души среди избирателей, странности с результатами почтового голосования, изменение законодательства непосредственно в ходе выборов, недопуск наблюдателей.

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