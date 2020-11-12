Эксперты: Конкуренты отгрызают левый электорат «Справедливой России» Анонсирован визит главы ПАСЕ в Москву 12 ноября 2020, 23:00 Текст: Антон Антонов

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Демс посетит Москву, сообщает ПАСЕ. Рабочий визит главы ПАСЕ в российскую столицу пройдет 16–17 ноября. Демс выступит на международной правозащитной конференции и проведет ряд «встреч на высоком уровне». Глава ПАСЕ собирается встретиться с председателями Госдумы и Совфеда Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, передает РИА «Новости». Напомним, весенняя сессия ПАСЕ была отменена в связи с пандемией коронавируса. В июне сессию ПАСЕ перенесли. Зампредседателя Госдумы Петр Толстой сообщал, что очная сессия ПАСЕ состоится не раньше января 2021 года. В январе должны пройти выборы генсека ПАСЕ, судей ЕСПЧ и других должностных лиц Совета Европы.

