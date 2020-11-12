Эксперт назвал эффективные способы борьбы с цензурой российского контента в зарубежных соцсетях

В Роскомнадзоре начали бороться с проявлением цензуры по отношению к россиянам, которую проявляют иностранные социальные сети, и это уже принесло свои первые результаты. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Владимир Зыков. Так он прокомментировал решение YouTube разблокировать по требованию Москвы один из российских документальных фильмов, ранее запрещенный на портале.

«Ясно, что сотрудники Роскомнадзора начали активно общаться с иностранными медиа и заставлять их возвращать доступ к тем материалам, которые были заблокированы или удалены. Это очень полезные шаги», – считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Эксперт напомнил, что ограничение доступа к материалам СМИ считается в России цензурой. «Хочется верить, что Роскомнадзор и дальше будет усиливать свою работу в этом направлении, заставит американские корпорации прекратить цензуру. А в идеале нужно еще и вынудить международные IT-гиганты зарегистрировать в России свои полноценные филиалы, чтобы с ними можно было с ними и взаимодействовать, и судиться при необходимости. Также нужно добиваться от Twitter и Facebook перемещения в РФ серверов, на которых хранятся персональные данные россиян», – уверен Зыков.

Напомним, во вторник YouTube запретил премьерный показ фильма-расследования издания «Украина.ру», посвященного гибели в 2014 году лайнера MH 17 в небе под Донецком. Запрет последовал перед началом слушаний по этому делу в Нидерландах. Модераторы YouTube признали фильм «нарушающим принципы и правила платформы» и изъяли его. Роскомнадзор в среду обратился с требованием к компании Google LLC вернуть доступ к заблокированному фильму. В четверг портал YouTube отреагировал на обращение, вернув доступ к материалам. Такая быстрая реакция в ответ на требование российского ведомства стала беспрецедентной.

Директор АППСИМ добавил, что для более эффективного воздействия на IT-гиганты необходимо прописать в КоАП РФ пункт о штрафах от 10 млн рублей до 1 процента от выручки на зарубежные юридические лица, которые отказываются создавать официальные представительства в России. «Такой подход дал бы хоть какой-то механизм. Также нужно дать Федеральной службе судебных приставов возможность изыскивать наложенные штрафы», – уверен собеседник.

Как напомнил Зыков, в начале этого года на Facebook и Twitter уже были наложены штрафы российским судом в размере 4 млн рублей, но они до сих пор не заплатили их, и пока приставам непонятно, как эти деньги можно изъять. У этих компаний нет в России юридического лица. «Насколько мы знаем, в России у этих корпораций есть официальные рекламные агенты. Соответственно, нужно дать ФССП возможность накладывать арест на счета этих рекламных фирм, на деньги, которые должны быть перечислены ими в адрес Facebook, Twitter или Google», – считает глава АППСИМ.

Кроме того, Россия могла бы пойти путем Турции, где уже приняты законы, которые обязывают иностранные IT-гиганты открывать в стране свои официальные филиалы. А до тех пор всем юридическим и физическим лицам в стране запрещено размещать рекламу на ресурсах этих IT-гигантов. В таком случае тому же Facebook становится невыгодно работать в Турции, пояснил эксперт.

Добавим, что IT-гиганты уже не первый раз за последнее время блокируют доступ к российским медиа-материалам. В начале сентября тот же YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста Александра Рогаткина «Беслан» о событиях, связанных с захватом бесланской школы в 2004 году.