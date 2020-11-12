Корвет «Гремящий» передадут ВМФ России в декабре Бывший педиатр напала с молотком на ребенка в Краснодаре Белых попросил заменить оставшийся срок заключения на более мягкое наказание 12 ноября 2020, 16:15 Текст: Алексей Дегтярев

Осужденный экс-губернатор Кировской области Никита Белых подал ходатайство в суд о замене оставшегося срока заключения на более мягкое наказание, сообщил Скопинский районный суд Рязанской области. «Суд 26 ноября рассмотрит ходатайство Белых Никиты Юрьевича о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания», – сказали ТАСС в пресс-службе суда. На данный момент Белых отбывает наказание в колонии в Рязанской области. Напомним, 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Суд также назначил ему штраф в размере свыше 48 млн рублей.

