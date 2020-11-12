В Росстандарте объяснили, на каких АЗС чаще всего находят некачественное топливо

Некачественное топливо чаще встречается на малых и «независимых» автомобильных заправках, чем на АЗС вертикально-интегрированных компаний и региональных сетей, заявил глава Росстандарта Алексей Кулешов.

«Действительно, на ВИНКах и других сетевых организациях, я имею в виду средние сети, региональные, нарушения по качеству топлива все меньше и меньше находятся. Все-таки в большей степени этим злоупотребляют небольшие либо очень малые сети, либо так называемые независимые АЗС», – сказал Кулешов в эфире «Авторадио», передает ТАСС.

Глава ведомства уточнил, что Росстандарт находит больше нарушений в области дизельного топлива, чем бензина. «По бензину в меньшей степени нарушают, порядка 3% организаций показывают нарушения. А если мы говорим про дизель, то это где-то 10-15% АЗС реализуют фальсифицированную продукцию дизельную», – указал он.

Кулешов отметил, что в 2021 году в навигационных системах и интерактивных картах будут публиковать информацию о заправках, где выявили нарушения качества топлива. Росстандарт сейчас разрабатывает такую карту, в нее будут заносить данные о нарушителях качества топлива и о добросовестных продавцах и их местонахождении.

«Эту информацию смогут брать в режиме открытых данных любые информационные системы, любые владельцы интерактивных карт, в том числе крупных, навигационные системы. Я думаю, в следующем году мы такую систему запустим», – сказал он.

В конце июня – начале июля биржевая цена бензина Аи-95 пять дней подряд била рекорды по стоимости с 2018 года. Позже ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Руслан Танкаев в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, что это никак не отразится на ценах на российских АЗС.