В Киеве отреагировали на закрытие торгпредств России на Украине

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал закрытие российских торговых представительств на Украине.

«Украина по инициативе МИД разорвала российско-украинское соглашение о торговых представительствах еще три месяца назад. Но мы не против, что Россия их закрыла и для себя», – заявил Кулеба в Twitter.

В среду премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии торговых представительств в Литве и на Украине.

Напомним, соглашение о взаимном учреждении торговых представительств между Россией и Украиной прекратило действовать 27 сентября. Кабмин Украины принял решение о разрыве этого соглашения 17 августа.