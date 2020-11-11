В правительстве сказали, когда коронавирус прекратит влиять на экономику России

Пандемия коронавируса откинула Россию на полтора года назад, но COVID-19 перестанет иметь системное влияние на российскую экономику зимой, заявил российский вице-премьер Андрей Белоусов.

«COVID-19, он с одной стороны, конечно, создал некие проблемы, потому что он отбросил нас примерно на полтора года назад – так вот если просто взять и говорить. Причем отбросил очень неравномерно, под удар у нас попали определенные сектора: это, прежде всего, транспорт, пассажирский транспорт, это значительная часть сектора малого и среднего предпринимательства, где-то примерно треть, если говорить по численности», – цитирует Белоусова РИА «Новости».

По его словам, кризис затронул также тот бизнес, который связан с услугами для населения и часть промышленности, завязанной на инвестиции. «Эта волна сейчас как раз начинается, и для нас один из вызовов состоит в том, чтобы вот эта неопределенность, вот эту деформацию в ближайшее время в течение следующего года преодолеть», – пояснил вице-премьер.

Также он пояснил, когда, по его мнению, коронавирус перестанет системно влиять на экономику страны. «Я думаю, что зимой. Я надеюсь, что февраль – март – вот эти месяцы будут переломными, и мы увидим уже такие тенденции, которые нам всем внушат устойчивый оптимизм», – приводит слова Белоусова ТАСС.

Также в среду Белоусов отмечал, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревоги.