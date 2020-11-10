Белоусов оценил угрозу ослабления рубля

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревоги.

Белоусов заявил в интервью ТАСС в преддверии форума «Сильные идеи для нового времени», отвечая на соответствующий вопрос, что «в нынешнем диапазоне» ослабление рубля тревоги не вызывает.

Ранее в Минэкономразвития ослабление российской валюты объяснили повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов.

Там выразили уверенность, что по мере их сокращения ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года – начале 2021 года.

Среднегодовой курс рубля в 2020 году составит 71,2 рубля за доллар, указали в министерстве.

Форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, пройдет 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России.

Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития.

Напомним, Bloomberg объяснял выгоду вложений в рубль. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как негатив США и Европы обрушил рубль, а также анализировала, что ждет россиян при стрессовом сценарии в экономике.