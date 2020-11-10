Белоусов оценил угрозу ослабления рубля

Взгляд
10 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 09:10  |  vz.ru
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Смена хозяина Белого дома ускоряет строительство «Северного потока – 2»

Завершать строительство «Северного потока – 2» надо как можно быстрее CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС
Победа Джо Байдена может изменить отношение США к строительству «Северного потока – 2». Ведь, с одной стороны, демократ не связан с нефтегазовыми кругами, с другой – постарается не усложнять отношения с Германией и деликатно решить этот вопрос. Но мягкая позиция Байдена по отношению к газопроводу может обернуться для него обвинениями со стороны республиканцев. Будет ли достроен газопровод? Подробности...
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Россия остановила войну в Нагорном Карабахе

Война была остановлена через несколько часов после того, как в Азербайджане начались народные гуляния по случаю взятия города Шуши Гавриил Григоров/ТАСС
Война в Нагорном Карабахе официально остановлена, а Россия превращается в гаранта безопасности региона и вводит туда миротворческие войска. Это позволило предотвратить катастрофическое для армян развитие событий, но их возмущение произошедшим столь велико, что может вылиться в новую революцию и падение власти Пашиняна. К чему пришли Москва, Баку и Ереван? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Армения проигрывает последний бой за Карабах

Азербайджанский флаг над городом Шуши Минобороны Азербайджана/ТАСС
Судя по всему, Азербайджан взял стратегическую позицию в ходе своего наступления на Карабах – город Шуша. В непосредственной близости от Шуши находится столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. И НКР, и Армения находятся на грани национальной катастрофы. Что еще может спасти их? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Глобалисты нанесли контрудар по Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Еще один набор правил прекратил свое существование на наших глазах. Только на сей раз речь идет о внутренних правилах самого Запада. И это лишь ускорит те тектонические изменения в мире, которые начались пять-семь лет назад. Подробности...

Украина становится Киргизией

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На Зеленского уже сейчас многие смотрят как на несостоявшегося президента. Ни о каком втором сроке не может быть и речи. Команда президента сейчас работает в режиме «день простоять да ночь продержаться». Подробности...
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У Трампа, как и у нас, провал с идеологией

Игорь Караулов, поэт, публицист
Хочется дружить с геями, сочувственно улыбаться феминисткам и находить изюминку в исполнении роли Анны Болейн черной актрисой. А придется заострять полемику – или уже сразу сдаваться, чего не хотелось бы. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Обсуждение: 7 комментариев

Почему Трамп проиграл

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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Белоусов оценил угрозу ослабления рубля

       10 ноября 2020, 08:40
    Фото: Nikolay Gyngazov/
    Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревоги.

    Белоусов заявил в интервью ТАСС в преддверии форума «Сильные идеи для нового времени», отвечая на соответствующий вопрос, что «в нынешнем диапазоне» ослабление рубля тревоги не вызывает.

    Ранее в Минэкономразвития ослабление российской валюты объяснили повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов.

    Там выразили уверенность, что по мере их сокращения ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года – начале 2021 года.

    Среднегодовой курс рубля в 2020 году составит 71,2 рубля за доллар, указали в министерстве.

    Форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, пройдет 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России.

    Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития.

    Напомним, Bloomberg объяснял выгоду вложений в рубль. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как негатив США и Европы обрушил рубль, а также анализировала, что ждет россиян при стрессовом сценарии в экономике.


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