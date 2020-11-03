Негатив США и Европы обрушил рубль

Почти 81 рубль стоит доллар, а евро – 94 рубля. Такого обесценивания отечественная валюта не знала уже давно. Виной всему локдаун в Европе, вызвавший обвал нефти. А это ахиллесова пята отечественной валюты. Хорошие новости в том, что рубль впитал в себя весь возможный реальный и потенциальный негатив. Поэтому для дальнейшего падения оснований нет. Когда же рубль пойдет обратно?

Новые ограничения мобильности населения и работы бизнеса в Европе из-за усиления числа заболевших коронавирусом привели к резкому обесцениванию рубля в понедельник. В первые же минуты торгов рубль упал почти до 81 по отношению к доллару, что произошло впервые с марта. Евро достигал отметки в 94 рубля. Это максимум с декабря 2014 года.

Все дело в нефти, цена на которую резко упала в ходе утренних торгов сразу на 4-6%. А по сравнению с прошлой неделей нефть рухнула на 15% в цене. Это слишком сильное падение, чтобы его игнорировать.

«Кажется, что спусковым крючком для российской валюты послужило падение цены на баррель Brent ниже 3000 рублей. Вслед за провалом под эту отметку, рубль стал намного тесней копировать колебания нефти», – говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

Нефть обвалили новости о локдауне в Европе, что обещает очередное снижение спроса на топливо. Самолеты будут меньше летать, машины меньше ездить, а нефтепродукты снова начнут складировать. «Динамика пандемии увеличивает вероятность повторного резкого снижения спроса на топливо, какое можно было наблюдать весной. При этом опросы Reuters показывают рост производства со стороны членов картеля ОПЕК в октябре, главным образом за счет Ливии и Ирака», – отмечает Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Есть ли шансы у рубля вернуть крепость?

«Пока цена на нефть не вырастет, об укреплении российской валюты говорить рано, но и пессимистичные прогнозы о долларе по 150 не могут сбыться, потому что этого не допустит Центробанк»,

– считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Поддержку рублю могут оказать участники сделки ОПЕК+. С января 2021 года по плану они должны увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Но если члены картеля повременят с ростом добычи и продлят текущий уровень сокращения добычи хотя бы на несколько месяцев нового года, то это окажет весомую поддержку ценам, считает Галактионов. Проблема в том, что пока официально ОПЕК+ такого не предлагала. Но сейчас Россия и Саудовская Аравия находятся в режиме тесной кооперации, а не ценовых войн и борьбе за долю рынка, как это было к началу марта, поэтому нельзя исключать экстренного заседания.

Кроме того, не стоит забывать про Банк России, которому такая волатильность рубля не может нравиться. Ведь это угрожает разгону инфляции, которую регулятор зорко стережет. «Если в ЦБ увидят в волатильности рубля признаки существенного ухудшения ситуации с ликвидностью, стоит ожидать вмешательства. Это может быть как повышение ставок, так и другие меры поддержки рубля», – говорит Купцикевич.

Хорошие новости в том, что рубль сильно перепродан (и по отношению к нефти, и к другим валютам развивающихся стран), поэтому найти новые драйверы для снижения его курса будет не так легко, указывает эксперт. Иными словами, курс рубля впитал в себя уже все возможные и потенциальные риски, известные рынку.

На эту тему

С другой стороны, предела ослабления рубля как такового не существует. «Все дело во времени и размахе колебаний. Рубль имеет тенденцию к ослаблению против валют развитых стран в долгосрочной перспективе. Поэтому цифра 90 или 100 за доллар – это лишь вопрос времени. Но стоит понимать, что рубль уже сейчас дошел до той черты, где привлекает внимание властей России, поэтому в краткосрочной перспективе ему будет не так-то просто падать «незаметно». Так что в ближайшей перспективе вполне стоит ожидать как минимум словесных интервенций, нацеленных остудить пыл продавцов рубля. Если же говорить о ближайших перспективах, то устойчиво преодолеть 90 за доллар – крайне маловероятно. А чтобы закрепиться выше 100, должна быть катастрофа», – рассуждает Александр Купцикевич.

Есть еще один фактор, который опосредованно тоже влияет на рубль. Это выборы президента США 3 ноября. «На рынках часто бывает, что ситуация нагнетается перед важным ожидаемым событием. По факту его наступления часто бывает обратное движение», – замечает Купцикевич.

Кроме нефти, на рубль давят еще два фактора. «Это уход инвесторов от покупки рисковых активов, который наблюдается в мире на фоне резкого всплеска заболеваемости COVID-19, а также политической неопределенности накануне выборов президента США. Российский рубль движется в общем понижательном тренде с другими валютами развивающихся стран», – говорит инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Плюс геополитические вызовы, такие как новые антироссийские санкционные инициативы западных стран.

Поэтому выборы в США отразятся и на курсе рубля. Когда выборы пройдут, можно будет исключить фактор политической неопределенности. Кроме того, после выборов должен быть принят новый масштабный пакет стимулирующих мер для американской экономики, что заставит доллар несколько отступить и придать импульс спросу на рисковые активы, отмечает Бахтин.

«Еще один аспект влияния – это сами итоги выборов. Здесь нельзя исключать краткосрочной негативной эмоциональной реакции в рубле в случае победы Джо Байдена, поскольку этот политик регулярно говорит о России в негативном ключе», – считает Бахтин. Плюс статистика заболеваемости может начать показывать улучшения через пару-тройку недель. Это тоже может позволить валютам и нефти отыграть часть потерь.

Сколько рубль будет стоить к концу этого непростого 2020 года? Тузов довольно пессимистичен. По его мнению, факторов для укрепления рубля в настоящее время и в ближайшей перспективе не просматривается, поэтому стоит ожидать, что доллар уйдет к отметке 85 рублей, а евро может превысить отметку 95-96 рублей. Однако другие аналитики полагают, что рубль сможет укрепиться.

Бахтин прогнозирует, что к началу декабря ситуация с пандемией стабилизуется, а потом и улучшится, и нефть вернется к цене выше 40 долларов. Плюс ЦБ поддержит рубль за счет увеличения продажи иностранной валюты. «В конце года укрепление рубля может сдерживать геополитический фон, однако, по нашему мнению, курс российской валюты к доллару способен укрепиться к концу года к уровням вблизи отметки 75», – говорит аналитик.

Заместителя директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов считает, что оставшуюся часть 2020 года валютный курс будет двигаться в диапазоне плюс-минус 5% относительно текущего уровня, а ближе к концу увидим возможность его приближения к 73-74 рублям за доллар.

«Я по-прежнему остаюсь оптимистом по рублю, считая, что худшее для российского рынка уже позади. Далее вполне резонно выглядят ожидания роста цен на нефть и, соответственно, рубля.

Власти многих стран действуют намного более взвешенно, оберегая экономику от общенациональных локдаунов. Это позволяет смотреть на перспективы производства не так трагично, как в марте–июне. Кроме того, Китай и Индия восстанавливаются, а это второй и третий потребители энергии в мире. Цены на сырье вряд ли повторят минимумы марта», – говорит Купцикевич.

По его словам, ситуация выглядит похожей с ранними нулевыми, когда цены на сырье выросли многократно, так как Штаты держали свои ставки низкими дольше, чем это было нужно, а развивающийся мир уверенно рос. «Это означает возможность рубля вернуться к 75 на конец этого года и остаться у этой отметки на конец следующего. Нельзя исключать укрепления рубля в 2021-м до 70-72», – заключает собеседник. После обвала нефти на 4% утром, цены на нее снова начали расти вечером с открытием торгов в США. Это уже хороший знак.

Таким образом, покупать на пике доллары и евро за рубли выглядит скорее неразумной стратегией. Лучше дождаться укрепления российского рубля. Тем более, что поездки за границу, где эта валюта может быть актуальна, сейчас сильно ограничены. Если мыслить более долгими временными категориями, то отечественная валюта неизбежно дешевеет по отношению к доллару. В 2000 году доллар стоил 28 рублей, сейчас почти 81 рубль, а евро 20 лет назад стоил 23 рубля, сейчас – 94 рубля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД