В Москве приостановили проведение выставок и групповых экскурсий

Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 13 ноября текущего года по 15 января 2021 года должны приостановить проведение выставок и групповых экскурсий на фоне распространения коронавируса, сообщила пресс-служба Минкультуры.

«С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно приостановить проведение временных экспозиций и выставок, проведение групповых экскурсий, а также досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий», – говорится в приказе министра культуры России Ольги Любимовой, передает ТАСС.

Помимо этого, министерство культуры дало указание подведомственным театрам, кинозалам и концертным организациям сократить количество продаваемых билетов на тот же период. Заполняемость мест проведения мероприятий должна быть не более 25% от общей вместимости.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Студентов московских вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение, в заведениях общественного питания запрещается обслуживание посетителей в ночное время, временно приостанавливается проведение культурных и развлекательных мероприятий. Ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года.

Также руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, в случае несоблюдения указа мэра о приостановки деятельности предусмотрен штраф.