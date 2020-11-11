Сенаторы США предложили направить на противодействие России 290 млн долларов

Американские сенаторы предлагают потратить на противодействие влиянию Китая больше средств, чем на противодействие России, свидетельствуют соответствующие законопроекты.

Контролирующие Сенат США республиканцы опубликовали пакет из 12 проектов законов, которые касаются бюджета федерального правительства на 2020–2021 финансовый год (начался 1 октября). Они охватывают около трети бюджета. Конгресс должен одобрить полноценный федеральный бюджет до 11 декабря или принять законопроет о временном финансировании, передает ТАСС.

В законопроектах предлагается оставить в силе запрет на сделки Пентагона с Рособоронэкспортом. Также республиканцы поддержали решение отказаться от использования дополнительных российских ракетных двигателей РД-180. Госдепу предлагается выделить «290 млн долларов на противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире». В частности, средства хотят направить радиостанциям «Голос Америки» и «Свобода/Свободная Европа», финансируемым из госбюджета США. При этом на «противодействие влиянию Китая» хотят выделить 300 млн долларов.

Предлагается запретить финансирование «деятельности, способствующей достижению стратегических целей» российских властей, если та, по мнению Госдепа, создает угрозу для нацбезопасности США. Сенаторы хотят продлить запрет на «финансирование любой деятельности, которая признавала бы суверенитет» России над Крымом.

Напомним, итоговый пакет законопроектов по бюджету должны одобрить обе палаты Конгресса США и подписать президент страны. 3 ноября в США состоялись выборы. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.