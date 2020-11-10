С криптокошелька Соловья вывели 600 тыс. рублей на оппозиционное движение

С криптокошелька политолога Валерия Соловья вывели 600 тыс. рублей накануне создания оппозиционного «Движения перемен».

По данным «Комитета защиты национальных интересов», эта сумма была перечислена 8 февраля 2020 года разовой анонимной транзакцией на Etherium-кошелек «Движения перемен». Адрес кошелька был указан ранее в Telegram-канале NEXTA RU, передает «Ридус».

Отмечается, что после эти средства были равномерно выведены перед первыми акциями «Движения перемен», которые прошли в России в сентябре 2020. Издание уточняет, что Соловей не называет имена своих соратников и жертвователей. В «Комитете» полагают, что принцип анонимности ключевых функционеров движения ставит под сомнение его действительную открытость и публичность.

«Интересно, что Соловей регулярно меняет свои политические позиции: он объявлял себя коммунистом и националистом, на данный момент позиционирует себя как либерал», – отмечают в «Комитете».