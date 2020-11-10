Лукашенко пообещал ликвидировать предприятия без профсоюзов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов страны Михаилом Ордой заявил, что частные предприятия, на которых откажутся создавать профсоюзы, ликвидируют.

«Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше», – цитирует Лукашенко БелТА.

Он добавил, что профсоюзные организации должны быть созданы в любом случае, от этого нельзя отступать. «Хочешь быть членом профсоюза – будь, не хочешь – пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация. Так, как мы договаривались, и так, как вы решили. Я об этом сказал на съезде профсоюзов. Поэтому должно быть это реализовано. Все должны понимать государственную позицию», – заключил Лукашенко.

В конце августа Федерация профсоюзов Белоруссии предложила провести Национальный совет по трудовым и социальным вопросам, который должен стать площадкой для диалога между правительством, профсоюзами и работодателями.