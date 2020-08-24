Профсоюзы Белоруссии инициируют создание Нацсовета для запуска диалога

Федерация профсоюзов Белоруссии выступила с инициативой о проведении заседания Национального совета по трудовым и социальным вопросам, который должен стать площадкой для диалога между правительством, профсоюзами и работодателями.

«Сегодня всякого рода подстрекатели действуют совсем не в интересах людей. Все их действия направлены на то, чтобы дестабилизировать работу предприятий. Мы расцениваем все это как грубое нарушение закона. И те, кто стоит за этим, должны это четко понимать», – отметил председатель ФПБ Михаил Орда, говорится на сайте ведомства.

«Мы сегодня также призываем людей не поддаваться на провокации и не совершать необдуманных действий по дестабилизации денежно-кредитной системы страны. Все это может сказаться на благосостоянии каждого из нас. Наоборот, сегодня все усилия трудовых коллективов должны быть направлены на обеспечение бесперебойной работы предприятий», – добавил Орда.

Федерация профсоюзов также обратилась к правительству с просьбой принять меры по сдерживанию инфляционных процессов и недопущению роста цен на социально значимые товары и услуги.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил увольнять учителей, которые «не хотят следовать принципам государственной идеологии». Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что уличные акции негативно влияют на ситуацию с коронавирусом в Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что бастующих работников «Беларуськалия» могут сменить шахтеры с соседней Украины.

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