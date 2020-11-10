Белоусов оценил угрозу ослабления рубля Рубль снизился к доллару 10 ноября 2020, 10:20 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,4%, до 76,5875 руб., курс евро – на 0,41%, до 90,5725 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.07 курс доллара находился на уровне 76,495 руб. (+0,28%), евро поднимался до 90,4925 руб. (+0,32%). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

