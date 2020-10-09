Белоруссия и ЕС договорились сохранить каналы для диалога

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора договорились поддерживать открытыми каналы для диалога, говорится в заявлении белорусского МИД.

«С белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с ЕС. Подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь – ЕС», – приводит сообщение МИД Белоруссии ТАСС.

«По просьбе своего европейского коллеги Владимир Макей также разъяснил, что подходы белорусской стороны по установлению паритетной численности дипломатов Польши и Литвы в Беларуси с загранучреждениями белорусской стороны в указанных странах являются исключительно ответной мерой, никоим образом не направлены против ЕС либо на сворачивание диалога и вызваны особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси. Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога», – говорится в заявлении белорусского министерства иностранных дел.

Ранее решение об отзыве послов из Белоруссии приняли Болгария, Латвия, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. Отозван из Минска и литовский посол, хотя Вильнюс поначалу вместе с Варшавой отверг предложение властей Белоруссии о сокращении дипломатического присутствия в республике. Польша также в итоге решила отозвать часть дипперсонала из Минска. Кроме того, ЕС решил отозвать из Белоруссии часть послов для консультаций.

Напомним, с 5 октября белорусские послы в Польше и Литве были отозваны для консультаций в Минск. МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике.

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