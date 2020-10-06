Польша объявила о решении ЕС отозвать послов в Белоруссии

ЕС решил отозвать из Белоруссии часть послов для консультаций, сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау.

«В согласии с Европейской службой внешних действий и странами - членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», – заявил он.

Рау выразил Евросоюзу благодарность за то, что в ЕС поддержали Польшу и Литву, передает ТАСС.

По его словам, «приоритетом остается поддержка белорусов и их стремления к демократизации страны». Как заявил Рау, требуются «каналы общения», а также «возможность действовать в поддержку суверенной и демократичной» Белоруссии.

Рау подчеркнул, что ЕС встретит «однозначным и солидарным ответом» любую попытку «заклеймить какую-либо страну – члена ЕС».

В понедельник Литва отозвала посла в Минске.

Белорусские послы в Польше и Литве с 5 октября были отозваны для консультаций в Минск.

МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно. Польша и Литва ответили отказом.

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