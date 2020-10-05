Литва отозвала посла в Минске

Литва решила временно отозвать своего посла в Белоруссии для консультаций, сообщил МИД балтийской республики.

«Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Об этом мы уведомили и белорусскую сторону, с которой договорились, что временный отзыв посла для консультаций послужит уменьшению напряженности и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на уровне послов», – приводятся в сообщении слова главы литовского внешнеполитического ведомства Линаса Линкявичюса, передает ТАСС.

По его словам, решение об отзыве посла принято после обсуждения этого вопроса с Варшавой. Как сообщил Линкявичюс, о том, чтобы не сокращать дипломатический персонал, договориться пока не удалось. «Если Белоруссия по- прежнему будет на этом настаивать, мы примем адекватные зеркальные меры», – заявил он.

Напомним, белорусские послы в Польше и Литве с 5 октября были отозваны для консультаций в Минск. МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно. Однако польский министр иностранных дел Збигнев Рау сообщил, что Польша не намерена вызывать своего посла в Белоруссии по требованию Минска. Вильнюс также заявлял, что не планирует отзывать своего посла в Минске для консультаций и сокращать дипломатическое присутствие в Белоруссии.

На прошлой неделе президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС заявил, что Евросоюз должен готовить планы помощи белорусам на время после ухода президента страны Александра Лукашенко и не допустить «вмешательства третьих стран» в ситуацию в республике.

Кроме того, требование Белоруссии сократить дипломатов из Польши и Литвы раскритиковал ЕС.