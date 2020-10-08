Чехия отозвала посла из Белоруссии

Чехия приняла решение отозвать посла республики в Белоруссии Томаша Перницкого для консультаций, сообщила официальный представитель чешского МИД Зузана Штихова.

«Чехия отзывает для консультаций посла республики в Белоруссии. Он покинет Минск примерно через неделю», – цитирует ТАСС представителя ведомства.

В четверг Словакия приняла решение об отзыве посла из Белоруссии для консультаций. До этого Литва отозвала посла в Минске. Белорусские послы в Польше и Литве с 5 октября были отозваны для консультаций в Минск. Латвия и Эстония также отозвали послов из Белоруссии.

ЕС решил отозвать из Белоруссии часть послов для консультаций.

Напомним, МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно. Польша и Литва ответили отказом.

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