Эстония отозвала своего посла в Белоруссии

Эстония решила отозвать для консультаций своего посла в Белоруссии в знак солидарности с Литвой и Польшей, сообщает Министерство иностранных дел республики.

«По оценке Эстонии, акции давления на Литву и Польшу со стороны Белоруссии необоснованны и вызывают сожаление. В знак протеста против предпринятых Белоруссией шагов мы решили вызвать из Минска своего посла в Таллин для консультаций», – передает ТАСС слова главы МИД Эстонии Урмасв Рейнсалу.

Ранее ЕС решил отозвать из Белоруссии часть послов для консультаций.

В понедельник Литва отозвала посла в Минске. Белорусские послы в Польше и Литве с 5 октября были отозваны для консультаций в Минск.

МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно. Польша и Литва ответили отказом.

Напомним, ранее в среду Латвия отозвала посла из Белоруссии.

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