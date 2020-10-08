Словакия отозвала посла из Белоруссии

Министерство иностранных дел Словакии приняло решение об отзыве посла из Белоруссии для консультаций, сообщил глава МИД страны Иван Корчок.

«Я решил отозвать главу нашей миссии в Минске для консультаций в Словакию в знак солидарности с Литвой и Польшей. Шаги, предпринятые властями Белоруссии против других стран ЕС, неприемлемы», – написал он в Twitter.

Ранее ЕС решил отозвать из Белоруссии часть послов для консультаций.

В понедельник Литва отозвала посла в Минске. Белорусские послы в Польше и Литве с 5 октября были отозваны для консультаций в Минск. Латвия и Эстония также отозвали послов из Белоруссии.

МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно. Польша и Литва ответили отказом.

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