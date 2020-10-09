Польша отозвала часть дипперсонала из Белоруссии

Польша приняла решение отозвать часть дипломатического персонала из Белоруссии на консультации, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

«Мы солидарно с партнерами по ЕС решили отозвать на консультации часть дипломатического персонала», – цитирует РИА «Новости» Шинковский вель Сенк. При этом он отметил, что консульская служба Польши продолжит работать.

Напомним, МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно. Польша и Литва ответили отказом.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что польские власти найдут способ, как отреагировать на требование Белоруссии сократить число дипломатов Польши в республике.

Ранее решение об отзыве послов из Белоруссии принял ряд других государств, в том числе Латвия, Словакия, Эстония, Чехия и Болгария. Отозван из Минска и литовский посол, хотя Вильнюс поначалу вместе с Варшавой отверг предложение властей Белоруссии о сокращении дипломатического присутствия в республике. ЕС решил отозвать из Белоруссии часть послов для консультаций.

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