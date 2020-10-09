Общественная палата отреагировала на массовое отравление детей в Махачкале

Для уменьшения количества случаев отравлений в школах и детских садах, как это произошло в Дагестане, следует отменить закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заявил газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

В Махачкале 39 детей, которые ходят в детский сад, привели в медицинские учреждения с симптомами пищевого отравления. Малыши жаловались на тошноту, боли в животе, у кого-то была температура. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

«Для того, чтобы уменьшить количество таких случаев, надо отменить закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Тогда школа или детский сад сами смогут принять решение о закупке продуктов у одной или другой компании», – говорит Пожигайло.

Он объясняет, что эта антикоррупционная мера, с учетом которой данный закон был введен, сейчас заставляет проводить конкурс, главным параметром в котором является цена.

«Конечно, дешевизна продуктов может быть обеспечена разными способами. Один из таких – недостаточная свежесть. Поэтому надо отменить контрактно-конкурсную систему в обеспечении питания детишек в школах и садах и все-таки возложить ответственность на директоров, которые и будут принимать решения о закупке», – считает Пожигайло.

Если же после отмены закона будет замечено, что школы в три раза положенного закупаются, продолжает член ОП, то здесь просто начнет работать уголовный кодекс, которым и будут наказывать.

«По крайней мере таким образом у директора появится возможность отвечать за то качество продуктов, которыми он обеспечивает школу или сад», – резюмировал Пожигайло.

В ноябре прошлого года 29 детей, следовавших из Владикавказа в Москву, отравились в пассажирском поезде, после чего было возбуждено уголовное дело. После инцидента, власти Кубани поручили проверить качество питания в школах.