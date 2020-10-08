Число выявленных случаев коронавируса в ВС США превысило 55 тыс.

В рядах американских вооруженных сил и в системе Министерства обороны Соединенных Штатов выявлено свыше 55 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, сообщил директор Военно-медицинского агентства Пентагона генерал-лейтенант сухопутных войск США Рональд Плейс.

«Общее число случаев [инфицирования новым коронавирусом] в министерстве обороны [США] составляет чуть более 55 тыс. Общее число смертей в министерстве обороны – 79, включая одно лицо, находившееся на действительной военной службе, также семерых – в резерве или Национальной гвардии», – приводит данные генерал-лейтенанта ТАСС.

Кроме того, «если учитывать родных [заразившихся из числа военнослужащих ВС США], а также отставников и членов их семей и тому подобные [категории], то [добавляется] еще 71 [умерший]», сообщил директор Военно-медицинского агентства Пентагона.

Плейс уточнил, что оперирует самой последней информацией такого рода, имеющейся в министерстве обороны США. Она отражает положение дел по состоянию примерно на 7 октября, пояснил генерал-лейтенант.

Напомним, во вторник ряд высокопоставленных военных США ушли на карантин после обнаружения COVID-19 у замкомандующего Береговой охраной США Чарльза Рэя.

Отметим, в конце апреля ВМС США перестали публиковать данные о выявленных случаях коронавируса на американских боевых кораблях. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ударе коронавируса по американской военной мощи.

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