Исключена еще одна версия экологического ЧП на Камчатке

Лидер партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов сообщил, что активисты организации после исследования исключили возможность загрязнения вод Тихого океана из-за деятельности ТЭЦ-2 Петропавловска-Камчатского.

«Исключена еще одна версия камчатской катастрофы. … Сегодня проверке подверглась еще одна гипотеза загрязнения Тихого океана – сброс нефтепродуктов ТЭЦ-2 Петропавловска-Камчатского. Чтобы узнать, насколько новая версия действительна, наши активисты изучили берега реки Халактырка, которая протекает рядом с теплоэлектростанцией и впадает в океан. Также обследованию подверглась прибрежная зона озера Халактырское. Но предположение оказалось ложным. Никаких следов подтверждений произошедшей экокатастрофы рядом с этими водными объектами обнаружено не было. Ни мертвых животных, ни нефтяных пятен, ни каких-либо других признаков наличия горюче-смазочных материалов наша группа не нашла», – рассказал Хвостов, слова которого приводятся в Telegram партии.

В то же время он назвал любопытным, что «когда ребята вышли на берег Тихого океана, им бросилась в глаза прибиваемая водой желтая пена». Хвостов сообщил, что образцы с этой неизвестной примесью будут отправлены в Москву на экспертизу.

«Таким образом, методом исключения мы приближаемся к истинному объяснению случившегося ЧП на Камчатке. Двигаемся дальше. Всем мира и правды», – заключил он.

Напомним, загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. При этом Росприроднадзор не нашел токсичных веществ в пробах воды на Камчатке.

Кремль надеется, что до конца недели ситуация с загрязнением у берегов Камчатки прояснится.