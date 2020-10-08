Результаты проб на Камчатке пообещали публиковать на сайте правительства региона

Результаты всех анализов проб воды будут ежедневно публиковать на сайте правительства Камчатского края, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«Сегодня угрозы жизни и здоровью для жителей Камчатского края нет. Мы не видим никаких проявлений, которые позволяли бы говорить об этом. В то же время случилось серьезное экологическое происшествие, и мы продолжаем поиск причин загрязнения. Поступает большое количество анализов, которые делались в прошлые дни», – сказал глава региона, слова которого приводятся на сайте Камчатского края.

По его словам, все результаты анализов к 15 часам дня по камчатскому времени стекаются в ситуационный центр, в 17 часов их размещают на сайте правительства Камчатского края. Прямо на главной странице есть баннер «Я/Мы Тихий океан – аналитическая информация», добавил Солодов.

Помимо этого, по его словам, сейчас ведется работа по созданию картографических материалов, визуально отображающих все проверяемые точки, в которых ведется забор проб для проведения исследований.

«Мы забираем регулярно пробы в районе Халактырского пляжа, бухт Бабья, Большая Лагерная, Малая Лагерная, Сельдевая, Крашенинникова, Раковая, Спасения, Безымянная, в районе Озерновской косы, на Козельском полигоне. Кроме того, идет мониторинг атмосферного воздуха», – добавил Солодов.

Ранее по его поручению на базе портала «Камчатка в порядке» уже заработал сервис для сбора обращений от жителей по вопросам экологии. Он доступен как для самих камчатцев, так и для надзорных органов.

Напомним, загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. При этом Росприроднадзор не нашел токсичных веществ в пробах воды на Камчатке.

Кремль надеется, что до конца недели ситуация с загрязнением у берегов Камчатки прояснится.