Рогозин согласовал с Путиным единую космическую программу России до 2030 года

Государственная программа «Космическая деятельность России» на период до 2030 года согласована с президентом Владимиром Путиным,сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«До конца текущего года мы покажем единую госпрограмму. Я согласовал ее с президентом, она будет построена совсем на иных организационных принципах, где все расписано в деталях на годы вперед», – передает ТАСС слова Рогозина.

Он уточнил, что эта программа рассчитана на десять лет, но после 2030 года она каждые пять лет будет обновляться. «Уже в 2026 году начнет работать программа до 2035 года. Мы закладываем длинный горизонт планирования, что удобно для всех участников процесса – от науки и производства до контрактно-договорных служб, готовящих расчетно- калькуляционные документы», – пояснил глава госкорпорации.

Стоимость программы пока не утверждена. При этом Рогозин отметил, что в Роскосмосе есть четкое понимание, во сколько она должна обойтись бюджету. «Мы готовы отвечать за каждый рубль, но сумму сейчас вам не назову, это предмет сложных дискуссий между возможным и необходимым. Она [программа] выносится в правительство, где будет рассматриваться комплексно. Естественно, финансово- экономический блок скажет: «Денег нет», ищите у себя», – добавил он.

По словам Рогозина, стоимость создания сверхтяжелой ракеты «Енисей-1» составит около 1 трлн рублей. Он отметил, что разработка и испытания ракеты сверхтяжелого класса «Енисей» для покорения дальнего космоса обойдутся дорого. «Под триллион рублей», – уточнил Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что ракета будет в 15 раз мощнее ракет среднего класса типа «Союз-2», под нее также потребуется создание собственного стартового комплекса на космодроме Восточный. Он напомнил, что в соответствии с указом президента «Енисей» должен полететь в 2028 году.

Напомним, в августе Рогозин сообщил о сокращении федеральной космической программы на 150 млрд рублей.

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