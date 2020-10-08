Советник Трампа привел пример сотрудничества России и США

Переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе являются примером сотрудничества России и США, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Он подчеркнул, что между двумя странами есть «фундаментальные различия», но все равно сохраняются сферы, в которых Россия и США могут «работать совместно». В качестве примера он напомнил, что в «конфликте, который разгорелся сейчас между Арменией и Азербайджаном», Москва и Вашингтон «занимают одну сторону, сопредседательствуя в Минской группе». Россия и США пытаются «вернуть мир в Кавказский регион», передает ТАСС.

Кроме того, О'Брайен указал, что у Москвы и Вашингтона есть широкие возможности для сотрудничества в борьбе с терроризмом. Также США стремятся к сотрудничеству с Россией по вопросу контроля за вооружениями. В связи с этим О'Брайен напомнил о переговорах с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Женеве. По словам советника президента США, «одна из тех вещей, которые мы хотели бы сделать – это прийти к заключению нового договора по контролю за вооружениями».

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

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