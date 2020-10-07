В Иваново выпустили уникальное кимоно в честь дня рождения Путина

На фабрике по пошиву одежды в Иванове в честь дня рождения президента Владимира Путина создали уникальные по дизайну кимоно, на лацкане вышит флаг России, на спине есть надпись «Первый», а на черном поясе – Putin Team.

Заместитель директора производства по пошиву одежды «Леон спецодежда» Игорь Филиппов отметил, что первое изготовленное кимоно они направили президенту по почте, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также все желающие смогут заказать спортивный костюм на официальном сайте.

«Наша фабрика основана в 2007 году, мы являемся одной из ведущих компаний по производству спецодежды в городе Иваново. Работает у нас грамотный высококвалифицированный персонал, всего 25 сотрудников. Благодаря поддержке и вниманию к людям, а также к малому и среднему бизнесу со стороны нашего президента в период пандемии коронавируса мы получили безвозмездную финансовую помощь и льготный кредит на выплату заработной платы нашим сотрудникам. Владимир Владимирович опытный и высокоэффективный человек, который помог всем нам в это непростое время. Именно поэтому мы решили выпустить и подарить ему уникальное кимоно», – подчеркнул Филиппов.

День рождения российского президента – 7 октября, в этом году Владимиру Путину исполнилось 68 лет.