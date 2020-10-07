В МВД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Необходимо увеличить штрафы за повторные нарушения правил дорожного движения в России, полагает министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Те правонарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности, других видов противоправной деятельности, которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью, здесь суммы штрафов нужно увеличивать. Явный пример – это область безопасности дорожного движения. Мы знаем много случаев, когда гражданин десятки, сотни раз в год нарушает, а никакие штрафные санкции его не останавливают. Значит, нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни», – цитирует главу МВД РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в России могут ввести штраф за парковку на газонах.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что совместно со штрафами за парковку на газонах можно принять и физические меры в виде ограждений данных территорий.