НАТО предложило Турции найти альтернативу российским С-400 Британия назвала крупнейших экспортеров вооружений 7 октября 2020, 00:59 Текст: Антон Антонов

Министерство внешней торговли Великобритании опубликовало отчет за 2019 год, в котором указано, какие страны, по данным Лондона, являются крупнейшими экспортерами вооружений. На первом месте в британском отчете находятся США (47 % от общего объема продаж вооружений в мире). Второе место отводится самой Великобритании (16%). Третью строчку занимает Россия (11%), четвертую – Франция (10%), передает ТАСС. В марте Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, согласно которому в 2015–2019 годах в пятерку лидеров по объемам экспорта оружия вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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