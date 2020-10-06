Песков: Вопрос о досрочных выборах в Госдуму не стоит в повестке

Вероятности проведения досрочных выборов в Госдуму нет, такой вопрос на повестке дня не стоял, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Его и не стояло, этого вопроса (на повестке дня властей). Этот вопрос стоял на повестке дня политологов и СМИ», – цитирует Пескова ТАСС.

Также он не подтвердил, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи президента Владимира Путина с лидерами думских фракций. В ходе этого диалога поднималась лишь тема удобства проведения единого дня голосования в сентябре, указал представитель Кремля.

Напомним, в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы президент дал поручение правительству проработать вопрос по обязательной индексации пенсий работающим пенсионерам.