Сахалин запланировал досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья

Руководство Сахалинской области намерено в 2021 году первым в России завершить программу переселения людей из ветхого и аварийного жилья, признанного непригодным до 1 января 2017 года, заявил глава региона Валерий Лимаренко.

Федеральная программа рассчитана до 2025 года, но президент Владимир Путин поставил регионам задачу завершить работу в начале 2024 года. Глава Сахалинской области и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным подписали соглашение о сотрудничестве, благодаря которому работу по переселению владельцев аварийного и ветхого жилья планируется значительно ускорить, передает ТАСС.

«В этом году мы набираем такой темп, что уже фактически решили задачу, которая поставлена в среднем по России на будущий период», – рассказал Лимаренко.

Он отметил, что Сахалинская область будет первым регионом в стране, досрочно завершившим программу.

По информации областных властей, расселению в Сахалинской области подлежит 87,5 тыс. кв. м аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Треть этого объема уже расселена. Общий объем аварийного и ветхого жилья в регионе, по оценкам экспертов, составляет около 1,1 млн кв. м, примерно половина уже признана официально. Решать проблему региональные власти намерены за счет постоянного увеличения объемов жилищного строительства. По оценкам специалистов для ликвидации всего аварийного жилого фонда в регионе необходимо более 82 млрд рублей.

«Мы торопимся переселить всех людей, зарегистрированных до 2017 года (чье жилье признанно аварийным до 1 января 2017 года – прим. ВЗГЛЯД), чтобы мы по новому законодательству со следующего года уже могли переселять людей, зарегистрированных после 2017 года и получать на это деньги [Фонда содействия реформированию ЖКХ]. Именно поэтому пытаемся до конца года принципиально решить вопрос с этим объемом – 87,5 тыс. кв. м», – отметил Лимаренко.

Работа по переселению людей из ветхого и аварийного жилья ведется в регионе по национальному проекту «Жилье и городская среда». Нацпроект был инициирован Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 по 2024 год. Всего в Сахалинской области в этом году намерены ввести в эксплуатацию 430 тыс. кв. м жилья, в том числе социального. По данным островных властей, пандемия коронавируса не нарушила заявленные планы. С 2021 года на островах планируется ежегодно вводить в эксплуатацию по 500 тыс. кв. м нового жилья.