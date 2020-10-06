Победитель «Лидеров России» стал директором департамента Минприроды

Станислава Уржумцева, победителя первого сезона конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – назначили директором департамента гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Министерства природных ресурсов и экологии.

В 2018 году Станислав Уржумцев победил в первом сезоне конкурса «Лидеры России», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Его наставником стал гендиректор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

Станислав Уржумцев родился 21 июля 1988 года. В 2009 году окончил Лондонскую школу экономики и политологии (бакалавр права), в 2010 году – Санкт-Петербургский государственный экономический университет по специализации «Экономист», в 2020 году в рамках образовательного гранта, полученного за победу в конкурсе «Лидеры России», окончил МШУ Сколково по специализации «Master in Public Strategy».

Работал начальником управления внешнеэкономических связей ООО «Газпром газомоторное топливо» (награжден благодарностью генерального директора), заместителем гендиректора ООО «СПГ Горская», а до настоящего назначения – заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды (награжден почетной грамотой Минприроды).

«Перед департаментом стоят амбициозные задачи по всем основным направлениям работы. Это и реализация федерального проекта «Чистый воздух», подразумевающего эксперимент по квотированию и значительному снижению уровня выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах нашей страны; это участие в адаптации нашей экономики к последствиям изменения климата, в том числе – разработка национальной системы учета выбросов и поглощения парниковых газов; это дальнейшее развитие гидрометеорологической отрасли в нашей стране – расширение наблюдательной сети (в том числе за счет привлечения средств инвесторов), формирование современных цифровых продуктов для метео-зависимых отраслей нашей экономики (около 13% ВВП Российской Федерации напрямую зависит от погоды, еще больше – косвенно)», – отметил Уржумцев.

Он добавил, что также департамент будет заниматься изучением Арктики и Антарктики, в том числе модернизацией российских полярных станций, программой научного изучения полярных регионов Земли, обновлением научно-исследовательского флота Росгидромета, а также обеспечением гидрометеорологической безопасности круглогодичной навигации по СМП, включая формирование отечественной орбитальной группировки.